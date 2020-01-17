Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»
07:41
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Победную шайбу забросил Валерий Ничушкин. Владислав Каменев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Ничушкин — 8 (Бураковски), 0:45 — 1:0. Макар — 10 (Кадри), 19:57 — 2:0. Грэйвс — 7 (Каменев), 29:59 — 3:0. Колверт — 12 (мен., Белльмар), 32:42 — 4:0.
Вратари: Грубауэр — Джонс.
Штраф: 18 — 20.
Броски: 38 (13+18+7) — 27 (8+11+8).
Наши: Задоров (18.19/1/+1), Каменев (11.12/0/+1), Ничушкин (16.04/1/+1) — -.
17 января. Денвер. Pepsi Center.
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