Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»
06:07
«Колорадо» уступил «Торонто» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев одну из шайб забросил российский форвард Валерий Ничушкин. «Торонто» набрал 26 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Колорадо» 28 очков и шестая позиция на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Торонто» — 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
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