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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»

06:07
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«Колорадо» уступил «Торонто» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев одну из шайб забросил российский форвард Валерий Ничушкин. «Торонто» набрал 26 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Колорадо» 28 очков и шестая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Торонто» — 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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