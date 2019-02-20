05:53 | Хоккей — НХЛ

Гол Наместникова принес "Рейнджерс" победу над "Каролиной"

Обсудить
1

"Рейнджерс" переиграл "Каролину" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Клуб из Нью-Йорка прервал трехматчевую победную серию "Харрикейнз".

Победную шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников​. Также в голевой атаке поучаствовал Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Рейнджерс" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мартинук - 13 (Хэмилтон, Свечников), 29:53 - 1:0. Брикли - 1 (Хитил, Дианджело), 30:40 - 1:1. Наместников - 7 (Веси, Бучневич), 46:10 - 1:2.

Вратари: Макэлхинни (57:38) - Лундквист.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 44 (12+14+18) - 26 (8+8+10).

Наши: Свечников (13.11/2/+1) - Бучневич (15.33/3/0), Наместников (14.22/1/0).

20 февраля. Роли. PNC Arena.

 

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

Загрузка...
Материалы других СМИ