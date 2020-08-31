Гол Наместникова не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Далласом»

Форвард «Колорадо» Владислав Наместников забросил шайбу в ворота «Далласа» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Этот гол стал четвертым в игре для его команды.

Россиянин забил за три секунды до окончания третьего периода. Его команда уступила 4:5 — «Эвеланш» не хватило времени, чтобы сравнять счет.