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Гол Наместникова не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Далласом»

04:09
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Форвард «Колорадо» Владислав Наместников забросил шайбу в ворота «Далласа» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Этот гол стал четвертым в игре для его команды.

Россиянин забил за три секунды до окончания третьего периода. Его команда уступила 4:5 — «Эвеланш» не хватило времени, чтобы сравнять счет.

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