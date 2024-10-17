Гол Минтюкова спас «Анахайм» от поражения в основное время матча с «Ютой»

«Анахайм» в конце третьего периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 15-й минуте третьего периода российский защитник Павел Минтюков оформил дубль и сравнял счет в матче — 4:4.

В прошлом регулярном чемпионате у него было 4 заброшенные шайбы.