Гол Михеева помог «Торонто» выиграть у «Рейнджерс»

«Торонто» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это третья подряд победа «Мэйпл Ливз» и третье кряду поражение команды из Нью-Йорка.

В составе хозяев голом и голевой передачей отметился россиянин Павел Бучневич, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 34 из 40 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Голы: Энгвалль — 2 (Холл, Михеев), 9:38 — 0:1. Нюландер — 12 (Капанен), 11:52 — 0:2. Шей — 5 (Зибанежад, Крайдер), 14:04 — 1:2. Стром — 7 (Панарин, Бучневич), 17:51 — 2:2. Марнер — 7 (бол., Мэттьюс, Нюландер), 22:50 — 2:3. Бучневич — 6 (Стаал, Дианджело), 25:27 — 3:3. Нюландер — 13 (Мэттьюс, Дермотт), 42:10 — 3:4. Марнер — 8, 42:57 — 3:5. Михеев — 7 (Керфут), 56:23 — 3:6.

Вратари: Георгиев — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (8+4+10) — 40 (12+13+15).

Наши: Бучневич (18.44/3/+1), Панарин (20.29/1/+1) — Михеев (14.12/3/+2).

21 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.