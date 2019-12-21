Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс»
05:35
«Торонто» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это третья подряд победа «Мэйпл Ливз» и третье кряду поражение команды из Нью-Йорка.
В составе хозяев голом и голевой передачей отметился россиянин Павел Бучневич, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 34 из 40 бросков по своим воротам.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голом.
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