НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс»

05:35
Теги:

«Торонто» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это третья подряд победа «Мэйпл Ливз» и третье кряду поражение команды из Нью-Йорка.

В составе хозяев голом и голевой передачей отметился россиянин Павел Бучневич, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 34 из 40 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голом.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир