Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Аризоной»

«Питтсбург» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). Победную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Это его 7-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Малкин — 7 (Гюнтцель), 47:13 — 1:0. Танев — 6 (мен., п.в., Блюгерс), 59:58 — 2:0.

Вратари: Джерри — Раанта (58:01 — 59:58).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (9+9+8) — 33 (13+7+13).

Наши: Малкин (20.21/2/+1) — Любушкин (11.28/0/0).

7 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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