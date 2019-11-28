Гол Линдхольма принес «Калгари» победу над «Баффало»

«Баффало» на своем льду в овертайме проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Победную шайбу забросил Элиас Линдхольм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Броди — 1 (Джиордано, Монахэн), 17:55 — 0:1. Веси — 2 (мен., Асплунд), 26:32 — 1:1. Улофссон — 9 (Айкел, Райнхарт), 41:55 — 2:1. Ткачак — 11 (Баклунд, Фролик), 44:02 — 2:2. Линдхольм — 12 (Ткачак, Броди), 61:17 — 2:3.

Вратари: Улльмарк — Риттих.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (9+10+16+1) — 29 (8+8+12+1).

28 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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