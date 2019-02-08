Гол Кузнецова с передачи Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Колорадо"

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи соотечественника Александра Овечкина.

В этой встрече Кузнецов набрал 3 (2+1) очка, а Овечкин - 2 (0+2).

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Колорадо" - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бураковски - 7 (Оши, Нисканен), 6:31 - 1:0. Маккиннон - 28 (Бэрри, Ландескуг), 20:35 - 1:1. Кузнецов - 11 (бол., Овечкин, Карлсон), 28:38 - 2:1. Нисканен - 8 (Врана, Кузнецов), 40:34 - 3:1. Рантанен - 24 (Ландескуг), 45:10 - 3:2. Уилсон - 10 (Колверт), 57:53 - 3:3. Кузнецов - 12 (Овечкин), 64:12 - 4:3.

Вратари: Копли - Варламов.

Штраф: 21 - 30.

Броски: 42 (12+15+12+3) - 37 (9+16+10+2).

Наши: Кузнецов (19.49/4/+2), Овечкин (25.22/7/0), Орлов (23.01/1/+1) - Задоров (16.04/0/-2).

8 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.