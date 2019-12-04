Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Тампа» в гостях обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также в голевой атаке принял участие Михаил Сергачев.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хедман — 5 (Стэмкос, Джонсон), 7:46 — 0:1. Ярнкрок — 10 (Террис), 26:13 — 1:1. Палат — 9 (Кучеров, Шаттенкирк), 26:44 — 1:2. Террис — 5 (бол., Экхольм, Эллис), 49:51 — 2:2. Кучеров — 10 (Стэмкос, Сергачев), 62:35 — 2:3.

Вратари: Ринне — Василевский.

Штраф: 26 — 15.

Броски: 32 (13+11+7+1) — 31 (3+15+10+3).

Наши: — - Кучеров (21.42/3/+2), Сергачев (19.41/1/0).

4 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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