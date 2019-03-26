Гол Кучерова помог "Тампе" победить "Бостон"

"Тампа" обыграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Победную шайбу на последней минуте встречи забросил нападающий Антони Сирелли. 4 (2+2) очка набрал Стивен Стэмкос.

Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу. Он сравнял счет в третьем пероде - 4:4. Россиянин превзошел достижение Сергея Федорова, набрав 121 (38+83) очко за сезон.

Защитник Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. Ворота команды в этой игре защищал Андрей Василевский.