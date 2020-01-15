Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

«Тампа» по буллитам обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и был признан первой звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Картер — 13 (Клиффорд, Форборт), 4:18 — 0:1. Клиффорд — 6 (Картер), 6:52 — 0:2. Киллорн — 19 (Волков, Шаттенкирк), 10:06 — 1:2. Стэмкос — 18 (Чирелли, Джонсон), 11:25 — 2:2. Браун — 9 (бол., Прохоркин, Уокер), 52:00 — 2:3. Кучеров — 18 (Чирелли), 58:45 — 3:3.

Победный буллит: Стэмкос.

Вратари: Василевский (58:14 — 58:45) — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (9+10+15+4) — 41 (11+13+15+2).

Наши: Волков (8.57/1/0), Кучеров (23.05/5/+1), Сергачев (24.48/0/0) — Прохоркин (11.19/1/0).

15 января. Тампа. Amalie Arena.