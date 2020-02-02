Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» выиграла у «Сан-Хосе» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос, Никита Кучеров и Ондржей Палат. Также очко за голевую передачу заработал Михаил Сергачев.

«Тампа-Бэй» набрала 69 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 48 очков и 13-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стэмкос — 23 (Шаттенкирк, Сергачев), 24:04 — 0:1. Кучеров — 24 (Стэмкос, Пойнт), 57:57 — 0:2. Палат — 14 (п.в., Чирелли), 59:43 — 0:3.

Вратари: Делл (58:18 — 59:43) — Макэлхинни.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (2+18+10) — 35 (13+8+14).

Наши: — - Кучеров (19.30/7/+2), Сергачев (17.46/1/+1).

2 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.