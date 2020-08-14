Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Коламбусу»

«Коламбус» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:1.

На шайбу Никиты Кучерова «Блю Джэкетс» ответили точными бросками Райана Мюррея, Оливера Бьоркстранда и Александра Веннберга.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команды проведут 16 августа, начало встречи в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 2 (Палат, Пойнт), 5:24 — 1:0. Мюррей — 1 (Дюбуа), 12:52 — 1:1. Бьоркстранд — 2 (бол., Дюбуа, Тексье), 18:35 — 1:2. Веннберг — 2 (Фоуди, Фолиньо), 51:27 — 1:3.

Вратари: Василевский (56:17 — 59:42) — Корписало.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (12+14+11) — 22 (6+10+6).

Наши: Кучеров (21.11/4/0), Сергачев (19.51/3/-1) — Гавриков (21.10/1/0).

13 августа. Торонто. Scotiabank Arena.