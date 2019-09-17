Гол Костина принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ на выезде победил «Даллас» — 2:0. Победный гол на счету россиянина Клима Костина, он провел 16:56 на льду. В активе Ивана Барбашева результативная передача за 16:41.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 14 бросков из 15. На счету Дениса Гурьянова показатель полезности «-1», бросок в створ и 3 силовых приема за 14:24.

В параллельной встрече «Флорида» проиграла «Нэшвиллу» — 0:1. Россияне участия в матче не принимали.

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