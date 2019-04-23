Гол Клингберга принес "Далласу" победу над "Нэшвиллом" в 6-м матче 1/8 финала

"Даллас" в овертайме выиграл у "Нэшвилла" в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Нэшвилла". Победную шайбу забросил защитник Йон Клингберг.
Российский нападающий "Старз" Александр Радулов отметился голевой передачей.
"Даллас" выиграл серию со счетом 4-2. В четвертьфинале "Даллас" сыграет с "Сент-Луисом".
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Шестой матч
"Даллас" - "Нэшвилл" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Уотсон - 1 (Бойл, Суббан), 5:47 - 0:1. Комо - 1 (Факса), 25:20 - 1:1. Клингберг - 1 (Радулов, Сегин), 77:02 - 2:1.
Вратари: Бишоп - Ринне.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 51 (10+14+13+14) - 48 (19+13+8+8).
Наши: Радулов (22.29/5/+1) - -.
23 апреля. Даллас. American Airlines Center.
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