Гол Кейна в финале Кубка Стэнли признан лучшим голом десятилетия в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признан автором лучшего гола НХЛ? в минувшем десятилетии. 9 июня 2010 года Патрик Кейн американец забросил победную шайбу в финале Кубка Стэнли и помог своей команде спустя 49 лет выиграть трофей.

В голосовании по определнию лучшего гола десятилетия участвовали генеральные менеджеры НХЛ, работники и журналисты лиги, а также специалисты из NBC, Sportsnet и TVA Sports.