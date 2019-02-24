Гол и передача Задорова помогли "Колорадо" разгромить "Нэшвилл"

"Колорадо" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Нападающие Натан Маккиннон и Александр Керфут набрали в этой игре по 3 (1+2) очка.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров провел на льду 19 минут 42 секунды и завершил встречу с показателем полезности "+2". Он забросил шайбу и сделал результативную передачу. На счету россиянина в этом сезоне 10 (6+4) очков.