08:56 | Хоккей — НХЛ

Гол и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Сан-Хосе"

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"Вашингтон" разгромил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1.

В составе победителей дублем отметился Ти Джей Оши, еще по разу отличились Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон. В составе "Шаркс" шайбу забросил Кевин Лабанк.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин забросил 39-ю шайбу в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" - "Вашингтон Кэпиталз"- 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Лабанк - 11 (Торнтон, Хед), 2:06 - 1:0. Оши - 17 (бол., Овечкин, Карлсон), 3:38 - 1:1. Врана - 18 (Оши, Бэкстрем), 11:33 - 1:2. Овечкин - 39 (Кузнецов, Уилсон), 24:14 - 1:3. Оши - 18 (Врана, Бэкстрем), 38:02 - 1:4. Уилсон - 15 (п.в.), 57:25 - 1:5.

Вратари: Джонс (55:01 - 57:25) - Холтби.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 26 (10+10+6) - 29 (15+9+5).

Наши: - - Кузнецов (19.43/2/+1), Овечкин (18.38/4/+1), Орлов (22.52/1/+2).

15 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

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