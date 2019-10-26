Гол и голевая передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Сан-Хосе»

«Торонто» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сан-Хосе» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Лабанк — 4 (Бернс, Хертл), 10:35 — 0:1. Маззин — 2 (Спецца, Михеев), 39:57 — 1:1. Райлли — 3 (Нюландер), 54:31 — 2:1. Михеев — 4 (п.в., Марнер), 59:12 — 3:1. Мэттьюс — 9 (Марнер), 59:30 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Джонс (57:37 — 57:40, 57:53 — 59:12).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 29 (8+9+12) — 16 (7+3+6).

Наши: Михеев (16.01/3/+4) — -.

26 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

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