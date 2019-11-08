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Гол и голевая передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

05:36
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«Питтсбург» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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