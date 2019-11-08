Гол и голевая передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

«Питтсбург» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.

Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. ? pic.twitter.com/Pd5GtojQsa — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019

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