Гол и голевая передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»
05:36
«Питтсбург» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Брайан Раст.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.
Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. ? pic.twitter.com/Pd5GtojQsa— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019
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