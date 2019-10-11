Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» прервать серию поражений

«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Эдмонтону» — 3:4. По 2 очка набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (0+2) и Коннор Макдэвид (1+1). На счету нападающего «дьяволов» Никиты Гусева гол, показатель полезности «+1». 3 броска в створ за 11. 02 на льду (2.08 — в большинстве).

«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение кряду, у «нефтяников» — четыре победы подряд.

В параллельной встрече «Питтсбург» обыграл «Анахайм» — 2:1. У Сидни Кросби гол и результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палмиери — 2, 6:14 — 1:0. Драйзайтль — 2 (Нерс, Кассиан), 9:17 — 1:1. Гусев — 2 (Братт, Кэррик), 34:12 — 2:1. Нил — 7 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 39:32 — 2:2. Сиверсон — 1 (Холл, Хишир), 55:35 — 3:2. Макдэвид — 3 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 58:54 — 3:3.

Победный буллит: Драйзайтль.

Вратари: Блэквуд — Коскинен (58:31 — 58:54).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (7+12+9+3) — 22 (5+11+4+2).

Наши: Гусев (11.02/3/+1) — -.

11 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Питтсбург» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кросби — 2 (бол., Летанг, Шульц), 22:57 — 1:0. Каше — 1 (Ритчи, Гюле), 23:27 — 1:1. Гюнтцель — 1 (Кросби, Симон), 47:24 — 2:1.

Вратари: Мюррей — Гибсон (58:05 — 58:27, 58:39 — 58:43, 58:57 — 59:53).

Штраф: 21 — 17.

Броски: 28 (11+10+7) — 32 (8+12+12).

Наши: — - -.

11 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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