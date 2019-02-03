Гол Голдобина помог "Ванкуверу" разгромить "Колорадо"

"Ванкувер" одержал крупную победу над "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1.

В составе победителей отличились Джейк Виртанен, Брок Безер, Антуан Руссель, Тайлер Мотт и Николай Голдобин. Российский форвард забросил шестую шайбу в текущем сезоне.

Единственный гол "Эвеланш" на счету у Мэттью Колверта. Россиянин Никита Задоров отличился результативной передачей. Еще один россиянин в составе "Колорадо" Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Ванкувер Кэнакс" - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Виртанен - 12 (Руссель, Саттер), 1:32 - 0:1. Бозер - 17 (Петтерссон), 6:04 - 0:2. Руссель - 6 (Хорват, Виртанен), 27:30 - 0:3. Колверт - 8 (Задоров, Нието), 31:18 - 1:3. Мотт - 7 (Стэчер), 35:17 - 1:4. Голдобин - 6 (бол., Лейво, Хаттон), 53:59 - 1:5.

Вратари: Варламов - Маркстрем.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (11+13+11) - 26 (9+10+7).

Наши: Задоров (19.04/3/0) - Голдобин (11.41/3/+1).

3 февраля. Денвер. Pepsi Center.

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