Гол Гецлафа принес «Анахайму» победу над «Ванкувером»
07:38
«Анахайм» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу в овертайме забросил Райан Гецлаф.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Сильверберг — 7 (мен., Ракелль, Хольцер), 13:28 — 1:0. Годетт — 1 (Саттер, Пирсон), 53:42 — 1:1. Гецлаф — 7 (Терри, Гибсон), 62:30 — 2:1.
Вратари: Гибсон — Маркстрем.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (5+13+8+3) — 40 (19+14+5+2).
2 ноября. Анахайм. Honda Center.
НХЛ: регулярный чемпионат, новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...