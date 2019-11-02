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Гол Гецлафа принес «Анахайму» победу над «Ванкувером»

07:38
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«Анахайм» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу в овертайме забросил Райан Гецлаф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сильверберг — 7 (мен., Ракелль, Хольцер), 13:28 — 1:0. Годетт — 1 (Саттер, Пирсон), 53:42 — 1:1. Гецлаф — 7 (Терри, Гибсон), 62:30 — 2:1.

Вратари: Гибсон — Маркстрем.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (5+13+8+3) — 40 (19+14+5+2).

2 ноября. Анахайм. Honda Center.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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