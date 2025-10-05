Гол «Флориды» в ворота «Тампы» отменили из-за игры удаленного Микколы

Восьмой гол «Флориды» в ворота «Тампы» в предсезонном матче НХЛ (7:0) отменили из-за участия в комбинации ранее удаленного защитника Нико Микколы.

На 45-й минуте финский хоккеист получил матч-штраф, но продолжил игру. На 55-й минуте судьи отменили гол Йеспера Боквиста в ворота «Тампы» и наказали «Флориду» малым скамеечным штрафом.

На счету «Флориды» в общей сложности оказалось 130 минут штрафного времени, у «Тампы» — 169 минут.