Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от поражения

"Виннипег" выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это вторая подряд победа для "Джетс", лидирующего в Западной конференции.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Рейнджерс" - 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Шайфли - 29 (Морроу, Коннор), 4:58 - 1:0. Шайфли - 30 (Уилер), 18:36 - 2:0. Зибанежад - 24 (Крайдер, Цуккарелло), 20:38 - 2:1. Бучневич - 10 (бол., Стром, Дианджело), 39:19 - 2:2. Зибанежад - 25 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло), 40:57 - 2:3. Морроу - 1 (Шайфли, Чиаро), 45:22 - 3:3. Копп - 6 (Эпплтон, Майерс), 47:21 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Лундквист (59:00).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 36 (19+9+8) - 37 (10+17+10).

Наши: - - Бучневич (14.33/3/-2), Наместников (15.35/3/0).

13 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.