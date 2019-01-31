Гол Бенна принес "Далласу" победу над "Баффало"

"Даллас" переиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Джейми Бенн.

Российские игроки "Старз" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали. Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Баффало" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Бенн - 19 (Федун), 8:39 - 1:0.

Вратари: Бишоп - Улльмарк (58:58).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 27 (9+11+7) - 30 (10+6+14).

Наши: Гурьянов (10.56/1/0), Радулов (18.14/4/0) - -.

31 января. Даллас. American Airlines Center.