Гол Баркова отменили после запроса тренера «Эдмонтона»

«Флорида» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Эдмонтоном».

На 21-й минуте форвард «Пантерз» Александр Барков забросил шайбу в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Ойлерз». Счет в матче 2:0.

«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.