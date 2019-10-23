Гол Айкела принес «Баффало» победу над «Сан-Хосе»
«Баффало» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил Джек Айкел.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Гэмбрелл — 1 (Э. Карлссон, Серенсен), 5:46 — 0:1. Власик — 1 (Марло, Майер), 15:23 — 0:2. Айкел — 5 (бол., Далин, Улофссон), 27:21 — 1:2. Райнхарт — 4 (Ристолайнен, Айкел), 39:29 — 2:2. Скиннер — 6 (Айкел, Йокихарью), 40:45 — 3:2. Э. Карлссон — 1 (Лабанк, Марло), 51:27 — 3:3. Айкел — 6 (Ристолайнен, Миттельштадт), 63:13 — 4:3.
Вратари: Хаттон — Джонс.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 29 (14+10+4+1) — 28 (10+5+13+0).
23 октября. Баффало. KeyBank Center.
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