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Гол Аткинсона принес «Коламбусу» победу над «Каролиной»

04:53
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«Коламбус» в овертайме обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Кэм Аткинсон.

Российские игроки Владислав Гавриков и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тексье — 2 (Бемстрем, Нэш), 3:21 — 1:0. Хэмилтон — 6 (Фегеле, Славин), 4:32 — 1:1. Дзингел — 3 (Нечас), 11:43 — 1:2. Ахо — 3 (Песке, Валлмарк), 12:32 — 1:3. Мюррей — 1 (Дженнер, Савар), 32:57 — 2:3. Милано — 2 (Савар, Мюррей), 37:23 — 3:3. Аткинсон — 3 (Дюбуа, Джонс), 63:28 — 4:3.

Вратари: Корписало — Мразек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+15+4+4) — 24 (9+3+12+0).

Наши: Гавриков (16.55/0/-2) — Свечников (17.31/2/-3).

25 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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