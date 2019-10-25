Гол Аткинсона принес «Коламбусу» победу над «Каролиной»
«Коламбус» в овертайме обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Кэм Аткинсон.
Российские игроки Владислав Гавриков и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Тексье — 2 (Бемстрем, Нэш), 3:21 — 1:0. Хэмилтон — 6 (Фегеле, Славин), 4:32 — 1:1. Дзингел — 3 (Нечас), 11:43 — 1:2. Ахо — 3 (Песке, Валлмарк), 12:32 — 1:3. Мюррей — 1 (Дженнер, Савар), 32:57 — 2:3. Милано — 2 (Савар, Мюррей), 37:23 — 3:3. Аткинсон — 3 (Дюбуа, Джонс), 63:28 — 4:3.
Вратари: Корписало — Мразек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (8+15+4+4) — 24 (9+3+12+0).
Наши: Гавриков (16.55/0/-2) — Свечников (17.31/2/-3).
25 октября. Коламбус. Nationwide Arena.
НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей