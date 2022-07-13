Годро отказался от контракта с «Калгари» и станет свободным агентом

Нападающий Джонни Годро отказался от подписания нового контракта с «Калгари». 13 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

«Это разочаровывающий день, если не сказать больше. Я могу заверить наших фанатов, что мы сделали все возможное, чтобы Джон остался в «Калгари»... Я хочу пожелать ему и его семье самого-самого наилучшего. Твердо убежден, что это было семейное решение, и я полностью его уважаю. У Джона есть все права, и у нас нет ничего, кроме уважения к нему как к игроку, и как к человеку», — приводит Sportsnet слова генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга.

Ранее стало известно, что «Флэймз» предлагали форварду восьмилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).