Представитель Овечкина: «Никто не ожидал такого выступления от «Вашингтона». Саша играет громадную роль»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» отметил роль россиянина в выступлении команды в текущем сезоне НХЛ.

«Вашингтон» признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления. По лиге они идут в тройке вместе с «Виннипегом» и «Миннесотой», а на Востоке являются лучшей командой. Это действительно открытие, и это помогает Саше. Как капитан он играет громадную роль в этом, ведя за собой партнеров», — сказал Чистяков «СЭ».

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции — 53 очка в 38 играх.