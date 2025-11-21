Представитель Овечкина — о хет-трике форварда «Монреалю»: «Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего в матче с «Монреалем» (8:4).

«У Александра в начале сезона были объективные сложности. Он получил травму в тренировочном лагере. Это наложило свой отпечаток. Сейчас Александр набирает форму. Он провел отличный матч против «Монреаля», как и вся команда. Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах. Все сложилось как нельзя лучше. Возможный новый рекорд Гретцки? Мы пока не обсуждаем это», — сказал Чистяков «СЭ».

Для 40-летнего россиянина это 9-й и 10-й голы в сезоне-2025/26 и 906-й и 907-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 984 гола (907+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.