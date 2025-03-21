Представитель Овечкина — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: «У Саши максимальные амбиции»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» высказался о досрочном выходе команды россиянина в плей-офф после победы над «Филадельфией» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Амбиции у Саши всегда максимальные. Команда на хорошем ходу в этом сезоне. Выход в плей-офф — формальность, которая была ясна давно. Теперь надо готовиться к предстоящим играм», — сказал Чистяков «СЭ».

«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции.