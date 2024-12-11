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Сегодня, 12:36

Представитель Овечкина: «Обещал выйти на лед до Нового года. Восстанавливается, готовится»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал «СЭ» о процессе восстановления хоккеиста.

«Александр психологически готов! Обещал выйти на лед до Нового года. Саша привык справляться с любым давлением, ничего нового нет. Травма — есть травма, часть спортивной жизни. Восстанавливается, готовится, скоро выйдет на лед», — сказал Чистяков «СЭ».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
Результаты / календарь
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16.12
11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
11.12 04:00
Виннипег – Бостон
 8 : 1
11.12 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 4
11.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 2 : 1
11.12 05:30
Юта – Миннесота
 4 : 5 Б
11.12 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
11.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 1 : 2 Б
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