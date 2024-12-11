Представитель Овечкина: «Обещал выйти на лед до Нового года. Восстанавливается, готовится»
Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал «СЭ» о процессе восстановления хоккеиста.
«Александр психологически готов! Обещал выйти на лед до Нового года. Саша привык справляться с любым давлением, ничего нового нет. Травма — есть травма, часть спортивной жизни. Восстанавливается, готовится, скоро выйдет на лед», — сказал Чистяков «СЭ».
39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.
В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
|11.12
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|8 : 1
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 4
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|2 : 1
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|4 : 5 Б
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 2 Б