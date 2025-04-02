Представитель Овечкина о целях форварда помимо рекорда Гретцки: «Как и всегда — Кубок Стэнли»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» рассказал, какие цели стоят перед форвардом, кроме рекорда Гретцки.

«Цель, как и всегда — Кубок Стэнли. Какие личные рекорды он хочет побить, спросим у него потом. Будем двигаться поступательно, шаг за шагом», — сказал Чистяков «СЭ».

«Вашингтон» после 74 матчей набрал 105 очков и лидирует в восточной конференции.

На данный момент на счету 39-летнего форварда 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину надо забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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