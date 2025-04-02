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Представитель Овечкина о целях форварда помимо рекорда Гретцки: «Как и всегда — Кубок Стэнли»

Александр Абустин
корреспондент

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» рассказал, какие цели стоят перед форвардом, кроме рекорда Гретцки.

«Цель, как и всегда — Кубок Стэнли. Какие личные рекорды он хочет побить, спросим у него потом. Будем двигаться поступательно, шаг за шагом», — сказал Чистяков «СЭ».

«Вашингтон» после 74 матчей набрал 105 очков и лидирует в восточной конференции.
На данный момент на счету 39-летнего форварда 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину надо забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 12 5 26
2 Нью-Джерси 15 10 5 20
3 Рейнджерс 16 8 8 17
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 14 7 7 16
6 Коламбус 13 6 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 11 5 23
2 Монреаль 15 9 6 21
3 Оттава 17 10 7 21
4 Тампа-Бэй 14 9 5 20
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 16 7 9 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 16 10 6 20
3 Даллас 15 9 6 19
4 Колорадо 16 9 7 19
5 Нэшвилл 15 6 9 17
6 Сент-Луис 15 7 8 15
7 Виннипег 16 5 11 13
8 Чикаго 16 4 12 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 16 11 5 25
2 Вегас 17 10 7 22
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 15 7 8 15
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 17 3 14 7
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10.11
5.11 03:30 Флорида – Чикаго 5 : 3
5.11 03:30 Баффало – Оттава 1 : 2
5.11 06:00 Лос-Анджелес – Сан-Хосе 7 : 2
5.11 06:00 Сиэтл – Калгари 2 : 1 ОТ
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