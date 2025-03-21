Представитель Овечкина — о 888-й шайбе россиянина: «Смотрится красиво, но останавливаться нельзя»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» отреагировал на 888-ю шайбу россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, заброшенную в матче против «Филадельфии».

«888 шайб? Всем понятно, что это его любимое число. Смотрится красиво, но мы идем дальше. Ни в коем случае нельзя останавливаться», — сказал Чистяков «СЭ».

Теперь у 39-летнего россиянина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 6 шайб.