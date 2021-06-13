Главы Тампы и округа Нассау заключили пари на серию полуфинала Кубка Стэнли

Глава округа Нассау в Нью-Йорке Лаура Карран и мэр Тампы Джейн Кастор заключили пари на серию полуфинала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Суть пари заключается в том, что если действующие чемпионы побеждают ньюйоркцев, то Карран будет должна Кастор коллекцию деликатесов с Лонг-Айленда, а также пиццу, рогалики и фирменное пиво.

В случае обратного результата серии, мэр Тампы подарит главе Нассау ящик пива и коробку сигар.

«Островитяне идут за Кубком, — цитирует Карран официальный сайт НХЛ. — Всем известно, что на Лонг-Айленде лучшая пицца, рогалики и лучший выбор крафтового пива, но я уверена, что они останутся в Нью-Йорке».

«Лорду Стэнли здесь очень комфортно, — отвечает Кастор. — Мы не откажемся от этого титула в ближайшее время».

Первый матч между «Тампой» и «Айлендерс» пройдет сегодня, 13 июня в 22:00 по московскому времени.