Тренер «Монреаля» прокомментировал первый гол Романова в НХЛ

Главный тренера «Монреаля» Клод Жюльен рассказал о реакции команды на первый гол защитника Александра Романова. 21-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1).

«Ребята были счастливы, смеялись и все такое. Они любят этого паренька. Он такой рубаха-парень, всегда в хорошем настроении. В нем правда есть многое, что так нравится другим, — цитирует Жюльена журналист TSN Джон Лу в Twitter.

Романов провел сегодня на льду 17 минут 43 секунды. Всего на счету защитника два очка в трех матчах.

Хоккеист был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.