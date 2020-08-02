Главный тренер «Виннипега» обвинил Ткачака в намерении нанести травму Шайфли

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис не скрывал своих эмоций после эпизода, который случился в матче с «Калгари» (1:4).

После столкновения с форвардом «Флэймз» Мэттью Ткачаком лед был вынужден покинуть нападающий «Джетс» Марк Шайфли, сообщает Sportsnet. Шайфли добрался до скамейки запасных с посторонней помощью, не наступая на левую ногу.

Хоккеист пройдет углубленное обследование, после чего станет понятно степень тяжести его травмы. Ткачак попал коньком Шайфли по ноге и мог задеть лезвием ахиллово сухожилие.

— Он мог закончить карьеру Марка, — возмущался Морис. — Это грязный, отвратительный поступок.