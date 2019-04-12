Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан: "Надеюсь, что Гусев присоединится к нам"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан выразил надежду, что российский нападающий СКА Никита Гусев присоединится к "Голден Найтс", информирует официальный сайт НХЛ.

Ранее "СЭ" стало известно, что 26-летний хоккеист покинул расположение питерской команды и в ближайшее время присоединится к "Вегасу".

– Я не очень много знаю о нем. Джордж Макфи упомянул сегодня о таком варианте. Если это произойдет, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведет несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется, – приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне Гусев дошел со своей командой до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА 3-4.

"Вегас" проиграл "Сан-Хосе" (2:5) в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Счет в серии 1-0 в пользу "Шаркс". Следующая встреча пройдет 13 апреля, начало – в 05.30 (мск).

Агент Гусева не комментирует информацию об отъезде в "Вегас"