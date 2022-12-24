Главный тренер «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал игру нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) и его погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в лиге.

24 декабря российский нападающий отличился дублем в ворота «Джетс» и признан первой звездой матча.

«Когда видишь, что Алекс делает каждый день, все возможно. То, как он играет. Как он забивает. Как он бросает. Его любовь к игре. Это займет много времени, но они выбрали правильного парня, чтобы попытаться побить этот рекорд», — приводит слова Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в соцсетях.

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.