Главный тренер «Вашингтона» уверен, что Ковальчук еще прибавит

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о нападающем Илье Ковальчуке. В матче против «Миннесоты» (4:3) он выходил несколько раз в одном звене с соотечественниками Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

— Они провели пару хороших смен, — приводит слова Рирдена российская версия официального сайта НХЛ. — У него есть моменты в каждой игре. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился еще один игрок, за которым соперник должен следить. Он еще прибавит.

Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника.