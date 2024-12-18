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Карбери — о возвращении Овечкина: «Он уже на финишной прямой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил о прогрессе капитана команды Александра Овечкина в восстановлении после травмы.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

«Он прогрессирует. Все идет по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении. Так что произойдет ли его возвращение через неделю или через две недели — это пока вопрос, но дело идет, так что теперь он находится на последнем этапе к тому, чтобы надеть обычное джерси, он уже на финишной прямой», — цитирует Карбери RMNB.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил изданию The Athletic, что российский нападающий скоро вернется на лед. По его словам, Овечкин либо выйдет на одну игру перед праздничным перерывом, либо должен быть готов к матчам после перерыва.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
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