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27 декабря, 23:45

Карбери: «Пока не могу сказать, будет ли Овечкин в составе на матч с «Торонто»

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил, сможет ли форвард команды Александр Овечкин принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой». Ранее сообщалось, что нападающий 27 декабря занимался в общей группе «Кэпиталз» без ограничений на контакты.

«Посмотрим, что будет. Пока что все идет в позитивном ключе. Пока я не могу сказать, будет ли он точно в составе. Придется немного подождать и посмотреть, как он отреагирует на тренировку, а после мы примем окончательное решение», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

Игра между «Вашингтоном» и «Торонто» пройдет 29 декабря и начнется в 3.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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