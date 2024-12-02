Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:45

Карбери — о тренировке Овечкина на льду: «Это шаг на пути к его возвращению»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал возвращение нападающего и капитана команды Александра Овечкина к тренировкам на льду.

«Было приятно это видеть. Это всего лишь первый шаг, никаких обновлений по срокам пока нет. Это шаг на пути к его возвращению», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

В понедельник, 2 декабря, журналист Тарик эль-Башир опубликовал видео с утренней тренировки Овечкина. 39-летний россиянин провел короткую раскатку на льду.

19 ноября форвард «Вашингтона» получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Популярное видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока
Овечкин приступил к тренировкам на льду
Невероятный матч «Вашингтона» без Овечкина: вратарь забил сам себе, но команда все равно победила
«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Форварду «Юты» Макбэйну поступают угрозы в интернете из-за травмы Овечкина
«Вашингтон» выиграл без Овечкина! Капитан аплодировал стоя и привел сына в раздевалку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Варламов в скором времени вернется на лед после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 24 17 7 35
2 Нью-Джерси 27 16 11 34
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 23 15 8 30
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Юта 24 10 14 24
6 Сент-Луис 25 11 14 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 24 8 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Анахайм 23 10 13 23
7 Сиэтл 25 11 14 23
8 Сан-Хосе 27 9 18 23
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 00:30
Даллас – Виннипег
 3 : 1
2.12 04:00
Анахайм – Оттава
 4 : 3 Б
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости