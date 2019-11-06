НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» считает, что Самсонов станет основным вратарем в НХЛ

17:07
Теги:

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о российском голкипере Илье Самсонове. Он стал первым вратарем в истории клуба, который одержал 5 побед в 5 стартовых матчах в карьере в НХЛ.

— У Самсонова есть все атрибуты классного голкипера, и в НХЛ он смотрится на своем месте, — цитирует Рирдена официальный сайт лиги. —  Вопрос не в том, станет ли он основным вратарём в лиге, вопрос лишь в том, когда это случится.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир