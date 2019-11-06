Главный тренер «Вашингтона» считает, что Самсонов станет основным вратарем в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением о российском голкипере Илье Самсонове. Он стал первым вратарем в истории клуба, который одержал 5 побед в 5 стартовых матчах в карьере в НХЛ.

— У Самсонова есть все атрибуты классного голкипера, и в НХЛ он смотрится на своем месте, — цитирует Рирдена официальный сайт лиги. — Вопрос не в том, станет ли он основным вратарём в лиге, вопрос лишь в том, когда это случится.

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