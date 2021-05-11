Главный тренер «Вашингтона» рассказал о возможном участии Овечкина в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о возможном участии форварда Александра Овечкина в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

«Для игрока, пропустившего некоторое время, важна практика. Для игрока, который много играет с шайбой и часто бросает, важны повторения. Но, повторюсь, этого нельзя делать, если игрок не готов на 100 процентов. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся. Мы оцениваем его состояние после того, как он уходит со льда, делаем это и сегодня. Но мы также не будет удерживать игрока, готового на 100 процентов», — цитирует Лавиолетта русскоязычный сайт НХЛ.

Овечкин пропустил семь матчей из восьми последних из-за травмы нижней части тела.

Матч «Вашингтон» — «Бостон» состоится завтра, 12 мая. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.