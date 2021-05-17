Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Кузнецова

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии форварда Евгения Кузнецова.

«Кузнецов по-прежнему будет недоступен еще несколько дней. Тем не менее, он готов начать процесс возвращения в нашу группу. Мы собираемся оценить, в каком состоянии он находится. У меня нет графика его возвращения», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Кузнецов и вратарь Илья Самсонов во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим два россиянина были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3) из-за опоздания на командное собрание.

18 мая «Вашингтон» проведет второй домашний матч серии первого раунда плей-офф с «Бостоном». Счет в серии — 1-0 в пользу «Кэпиталз».